Арсенал вырвал победу в безумном матче против Астон Виллы

В рамках 24-го тура АПЛ Арсенал пожаловал в гости к Астон Вилле. Матч начался в 14:30 по киевскому времени на Вилла Парк.

Команды активно начали первый тайм, хозяева прижали "канониров" к штрафной и сумели открыть счет, отличился Олли Уоткинс.

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Арсенал сразу же пошел вперед, прекрасный шанс имел Нкетиа, но попал в каркас ворот, а после у него и вовсе зафиксировали офсайд. Однако давление дало свои результаты, и Букайо Сака восстановил паритет.

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После забитого гола команда Артеты сбавили обороты, за что и поплатилась - Коутиньо снова вывел "львов" вперед! Второй тайм команды начали уже намного спокойней, обмениваясь моментами, пока Зинченко наконец не открыл счет своим голам в АПЛ.

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В самом конце поединка Жоржиньо выдал прекрасный дальний удар, который срикошетил от перекладина в Мартинеса и залетел в ворота. На 90+8 Мартинелли установил окончательный счет, Арсенал вырвал свои 3 очка.

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Статистика матча Астон Вилла - Арсенал 24-го тура чемпионата Англии

Астон Вилла - Арсенал 2:4

Голы: Уоткинс, 5, Коутиньо, 31 – Сака, 16, Зинченко, 61, Мартинес АГ, 90+3, Мартинелли, 90+8

Владение мячом: 33% - 67%

Удары (в створ): 7(5) - 20(5)

Ожидаемые голы (xG): 0,5 - 3,39

Астон Вилла – Мартинес - Кэш, Мингз, Конса, Морено (Динь, 78) - Макгинн, Коутиньо (Рэмзи, 62), Камара, Дуглас Луис (Дендонкер, 67) - Буэндиа (Бэйли, 67), Уоткинс (Дуран, 78)

Арсенал – Рэмсдейл - Уайт (Томиясу, 79), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 90+6) - Джака (Фабиу Виейра, 79), Жоржиньо, Эдегор (Холдинг, 90+6) - Сака, Троссард (Мартинелли, 68), Нкетиа

Предупреждения: Дуглас Луиз, 45+3, Мартинес, 84 – Сака, 45+3