Зинченко стал одним из лучших игроков матча Астон Вилла - Арсенал

В рамках 24-го тура АПЛ Астон Вилла принимала дома лондонский Арсенал. В результате жаркой встречи победителем оказался именно коллектив Микеля Артеты.

Александр Зинченко начал игру в стартовом составе и сумел отметиться важным голом, который, кстати, стал еего первым забитым мячом в рамках Премьер-лиги.

За свою игру украинец получил довольно высокий балл - 7,6 по оценке WhoScored и лишь 7,3 - SofaScore. Тем не менее по оценке обоих порталов Александр стал одним из лучших на поле.

Оценку выше смогли получить только другие лидеры "канониров" Мартин Эдагор, Букайо Сака и Эдди Нкетиа. Все они отметились в этом матче результативными действиями.