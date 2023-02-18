iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко стал одним из лучших игроков матча Астон Вилла - Арсенал

Украинец наконец открыл счет голам в АПЛ.
Сегодня, 21:11
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках 24-го тура АПЛ Астон Вилла принимала дома лондонский Арсенал. В результате жаркой встречи победителем оказался именно коллектив Микеля Артеты.

Александр Зинченко начал игру в стартовом составе и сумел отметиться важным голом, который, кстати, стал еего первым забитым мячом в рамках Премьер-лиги.

За свою игру украинец получил довольно высокий балл - 7,6 по оценке WhoScored и лишь 7,3 - SofaScore. Тем не менее по оценке обоих порталов Александр стал одним из лучших на поле.

Оценку выше смогли получить только другие лидеры "канониров" Мартин Эдагор, Букайо Сака и Эдди Нкетиа. Все они отметились в этом матче результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Александр Зинченко

Статьи по теме

Зинченко: Эта игра стала потрясающим уроком Зинченко: Эта игра стала потрясающим уроком
Арсенал вырвал победу в безумном матче против Астон Виллы Арсенал вырвал победу в безумном матче против Астон Виллы
Стало известно, сколько игр и ударов ушло на забитый мяч Зинченко Стало известно, сколько игр и ударов ушло на забитый мяч Зинченко
Президент Колоса имеет паспорт страны-террориста Президент Колоса имеет паспорт страны-террориста
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Альмерия 6:2 Видео гола и ассиста Цыганкова и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская обошла Цуренко, Калинина потеряла пару позиций
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина рискует оказаться с четырьмя командами в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии в самом разгаре
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина21:54
Президент Колоса имеет паспорт страны-террориста
Европа21:28
Мудрик получил самую низкую оценку среди всех игроков матча Челси - Саутгемптон
Европа21:11
Зинченко стал одним из лучших игроков матча Астон Вилла - Арсенал
НБА21:07
Уэстбрук встретится с Каваем и Джорджем для обсуждения создания нового звездного трио в Клипперс
Украина20:57
BGV Winter Cup: Ворскла стала победителем турнира
НБА20:48
Бен Аффлек объяснил, почему фильм о сотрудничестве Джордана с Nike получится великим
Европа20:44
Поуп пропустит финал Кубка лиги против Манчестер Юнайтед
Европа19:59
Бавария в меньшинстве проиграла Боруссии Менхенгладбах
Европа19:39
АПЛ: Эвертон с Миколенко обыграл Лидс, Сити потерял очки с Ноттингемом
Европа19:16
Мудрик не сумел помочь Челси спастись от поражения Саутгемптону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK