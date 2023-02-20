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Владелец Ливерпуля высказался о возможной продаже клуба

Наконец официальный комментарий.
Сегодня, 19:31
Игроки Ливерпуля / Getty Images
Игроки Ливерпуля / Getty Images

Владелец Ливерпуля Джон Хенри прокомментировал слухи о продаже клуба, пишет Daily Mail.

Хенри заявил, что не намерен продавать клуб, а все слухи, утверждающие обратное - ложь.

Fenway Sports Group владеет клубом с 2010 года и не собирается разрывать сотрудничество, однако Ливерпуль действительно ищет инвесторов.

"Я знаю, что было много разговоров и сводок о Ливерпуле, но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс.

Останемся ли мы в Англии навсегда? Нет. Продаем ли мы Ливерпуль? Нет. Говорим ли мы с инвесторами? Да", – заявил Джон Хенри. 

Напомним, что 21 февраля Ливерпуль будет играть с Реалом в рамках Лиги Чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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