Владелец Ливерпуля высказался о возможной продаже клуба

Владелец Ливерпуля Джон Хенри прокомментировал слухи о продаже клуба, пишет Daily Mail.

Хенри заявил, что не намерен продавать клуб, а все слухи, утверждающие обратное - ложь.

Fenway Sports Group владеет клубом с 2010 года и не собирается разрывать сотрудничество, однако Ливерпуль действительно ищет инвесторов.

"Я знаю, что было много разговоров и сводок о Ливерпуле, но я придерживаюсь фактов: мы просто формализовали текущий процесс.

Останемся ли мы в Англии навсегда? Нет. Продаем ли мы Ливерпуль? Нет. Говорим ли мы с инвесторами? Да", – заявил Джон Хенри.

Напомним, что 21 февраля Ливерпуль будет играть с Реалом в рамках Лиги Чемпионов.