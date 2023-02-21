Аспиликуэта посетил тренировку Челси

Сезар Аспиликуэта сегодня снова появился в расположении Челси, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, на 74-й минуте матче против Саутгемптона испанский защитник получил удар ногой в голову. Поле Сезар покинул на носилках.

Следующие трое суток капитан лондонцев провел в больнице, у него диагностировали сотрясение мозга, но, похоже, все обошлось.

Уже 21 февраля Сезара выписали из больницы и он вернулся в расположение клуба, где им теперь занимаются медицинский штаб.

Кроме того Аспиликуэта сегодня посетил тренировку, однако с партнерами не работал.