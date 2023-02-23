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Манчестер Юнайтед нацелился на защитника Наполи

Все дело во вкусных отступных.
Сегодня, 17:03
Ким Мин Чжэ / Getty Images
Ким Мин Чжэ / Getty Images

Манчестер Юнайтед попробует подписать летом защитника Наполи Ким Мин Чжэ, пишет Goal.

Дело в том, что летом в течение 15 дней отступные за игрока сборной Кореи будут всего 48 млн евро.

Однако неизвестно, пожелает ли 26-летний игрок переходить в АПЛ. Тем более, что неаполитанцы намерены предложить ему новый контракт и увеличить отступные до 65 млн евро.

Напомним, что Ким Мин Чжэ перешел в Наполи прошлым летом всего за 20 млн евро и в этом сезоне провел уже 30 матчей за клуб.

При этом президент клуба Аурелио Ди Лаурентис не исключил большую распродажу.

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