Манчестер Юнайтед нацелился на защитника Наполи

Манчестер Юнайтед попробует подписать летом защитника Наполи Ким Мин Чжэ, пишет Goal.

Дело в том, что летом в течение 15 дней отступные за игрока сборной Кореи будут всего 48 млн евро.

Однако неизвестно, пожелает ли 26-летний игрок переходить в АПЛ. Тем более, что неаполитанцы намерены предложить ему новый контракт и увеличить отступные до 65 млн евро.

Напомним, что Ким Мин Чжэ перешел в Наполи прошлым летом всего за 20 млн евро и в этом сезоне провел уже 30 матчей за клуб.

При этом президент клуба Аурелио Ди Лаурентис не исключил большую распродажу.