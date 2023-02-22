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Президент Наполи готов продать лидеров клуба за солидную сумму

Глава итальянского клуба честно ответил на вопрос о сумме выкупа своих игроков.
Сегодня, 15:50
Аурелио Де Лаурентис / Getty Images
Аурелио Де Лаурентис / Getty Images

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис высказался о будущем форварда Виктора Осимхена и вингера Хвичи Кварацхелии.

"Я очень хорош в составлении контрактов. Их будет несложно удержать.

Но никогда не говори "никогда", потому что некоторые предложения невозможно отклонить. Так что ничего предсказать нельзя.

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Но мы будем еще долго смотреть, как эти игроки будут сиять", – сказал Де Лаурентис в интервью TNT Sports Mexico.

Напомним, в текущем сезоне на счету Осимхена 18 голов и 3 ассиста, а Кварацхелия забил 10 голов и отдал 9 результативных передач в рамках Серии А.

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