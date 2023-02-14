Реал Лунина может усилиться вингером Наполи

Вингер Наполи Хвича Кварацхелия может летом сменить команду. Об этом сообщает издание Madrid Xtra.

На игрока сборной Грузии претендует Реал. Мадридский клуб готов летом подписать игрока, если вдруг сорвется переход хавбека Боруссии Дортмунд Джуда Беллингема.

Отметим, сам Кварацхелия рассматривает вариант с продлением контракта с Наполи. Стороны сядут за стол переговоров в ближайшее время.

В текущем сезоне на счету 22-летнего игрока 11 голов и 12 ассистов в 23 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен усилиться полузащитником Наполи.