Это может стать первым трофеем "сорок" за 40 лет.

Если Ньюкасл выиграет Кубок английской лиги, боссы обязались выплатить на всех 1 млн фунтов премиальных, сообщает Daily Mail.

Это в 10 раз превышает премиальные, которые выплатят команде организаторы турнира, однако саудовцы считают это справедливой наградой за первый за 48 лет трофей.

Сумма будет распределена между всеми игроками по сложной формуле, учитывающей игровое время и результативные действия в матчах.

Свою долю выигрыша получить и главный тренер "сорок" Эдди Хау. Также сообщается, что размер премиальных был определен еще прошлым летом.

Напомним, что финал Кубка английской лиги состоится в всокресенье, 26 февраля, на Уэмбли, где Ньюкасл встретится с Манчестер Юнайтед.

Также уже известно, что ворота "сорок" будет защищать Лорис Кариус.