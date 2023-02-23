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Игроки Челси сомневаются, что Поттер преодолеет кризис

Ситуация в раздевалке весьма неоднозначная.
Сегодня, 19:22
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

В раздевалке Челси назревают большие проблемы, ведь у игроков нет веры в способности главного тренера Грэма Поттера, сообщает The Athletic.

Тем не менее, ситуация пока далека от критический, поскольку к главному тренеру никто не испытвает неприязни. Это касается даже тех, кого специалист оставляет вне состава.

Даже наоборот, Поттер считается честным и приятным человеком. Игрокам нравится, что тренер относится к ним, как к людям и искренне интересуется их успехами.

Но в раздевалке мало кто верит, что Поттер способен справиться с кризисом в команде. Да и в то, что он сможет навязать борьбу Гвардиоле или Клоппу, тоже никто не верит всерьез.

При этом главный тренер пользуется полной поддержкой руководства, потому не стоит ожидать скорого увольнения Поттера.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Грэм Поттер

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