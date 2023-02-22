Челси предпочитает дать Поттеру время на исправление ситуации

Болельщикам "синих" пока что не стоит надеяться на скорое увольнение англичанина.

Челси готов дать Грэму Поттеру шанс и время на исправление сложившейся ситуации, сообщает ESPN.

47-летний англичанин в сентябре 2022 года сменил Томаса Тухеля на посту тренера "синих". Уже сейчас многие эксперты, а также фанаты лондонцев считают, что это решение было грубой ошибкой со стороны владельца клуба Тодда Боэли.

В рамках Английской Премьер-лиги Поттер выиграл лишь пять матчей из 17-ти. И это несмотря на многомиллионные траты Челси на трансферном рынке.

Читай также: Поттер: Я не глупый и не наивный, я прекрасно понимаю разочарование фанатов Челси

Сообщается, что Боэли и глава Clearlake Capital Бехдад Эгбали по-прежнему поддерживают Поттера и верят, что он может добиться успеха на Стэмфорд Бридж в долгосрочной перспективе.

Тем не менее тренер находится под растущим давлением со стороны фанатов клуба. Его команду освистали после недавнего домашнего поражения от Саутгемптона (0:1).

Следующей проверкой Грэма Поттера станет матч чемпионата Англии против Тоттенхэма, который состоится в воскресенье, 26 февраля.