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Челси предпочитает дать Поттеру время на исправление ситуации

Болельщикам "синих" пока что не стоит надеяться на скорое увольнение англичанина.
Сегодня, 09:50
Грэм Поттер / Getty Images
Грэм Поттер / Getty Images

Челси готов дать Грэму Поттеру шанс и время на исправление сложившейся ситуации, сообщает ESPN.

47-летний англичанин в сентябре 2022 года сменил Томаса Тухеля на посту тренера "синих". Уже сейчас многие эксперты, а также фанаты лондонцев считают, что это решение было грубой ошибкой со стороны владельца клуба Тодда Боэли.

В рамках Английской Премьер-лиги Поттер выиграл лишь пять матчей из 17-ти. И это несмотря на многомиллионные траты Челси на трансферном рынке.

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Сообщается, что Боэли и глава Clearlake Capital Бехдад Эгбали по-прежнему поддерживают Поттера и верят, что он может добиться успеха на Стэмфорд Бридж в долгосрочной перспективе.

Тем не менее тренер находится под растущим давлением со стороны фанатов клуба. Его команду освистали после недавнего домашнего поражения от Саутгемптона (0:1).

Следующей проверкой Грэма Поттера станет матч чемпионата Англии против Тоттенхэма, который состоится в воскресенье, 26 февраля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Грэм Поттер

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