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7.8 миллионов детей страдают: Рамос сделал заявление о войне в Украине

Легенда испанского футбола призвала помогать пострадавшим от вторжения РФ.
Сегодня, 13:35
Cерхио Рамос
Cерхио Рамос

Испанский центрбэк Серхио Рамос высказался о полномасштабной войне на территории Украины.

Футболист поделился в своем Instagram историей 15-летней Патриции из Измаильского района, которая была вынуждена уехать в мае минувшего года и призвал помогать украинским детям в рамках партнерства с UNICEF.

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"Надежда" - так назвала свою работу Патриция, 15-летняя украинская беженка. "Когда я приехала в Румынию, я начала рисовать свои воспоминания, чтобы показать людям, как я горжусь своей прекрасной страной, Украиной. Я также хотела помочь людям, бежавшим от войны, вспомнить те прекрасные вещи, которые они оставили после себя в Украине".

Она, как и миллионы украинских детей и подростков, уже 365 дней страдает от последствий войны в своей стране.

Патриция покинула свой дом в Измаильском районе в мае 2022 года, оставив бабушку, дедушку и друзей.

7.8 миллиона таких детей, как она, за последний год пережили насилие, травмы, потери, разрушения и перемещения. ЮНИСЕФ оказал им помощь, но потребности остаются. Мы можем продолжать помогать этим детям. Мы не можем забыть о них", - написал Серхио в Instagram.

Напомним, ранее Рамос объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Серхио Рамос

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