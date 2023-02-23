Серхио Рамос объявил о завершении международной карьеры. Соответствующее заявление появилось в Инстаграме игрока.

Чемпион мира и дважды чемпион Европы признался, что ему позвонили из штаба сборной и сообщили, что на него больше не рассчитывыют.

"Время пришло – время прощаться с нашей дорогой национальной командой. Этим утром я получил звонок от нынешнего главного тренера, который сказал мне, что не рассчитывает на меня сейчас и не будет в дальнейшем, какой бы уровень игры я ни показывал и как бы я ни продолжил свою спортивную карьеру.

К огромному сожалению, это конец приключения, которое, я надеялся, будет длиннее. Такой финал оставляет горький привкус во рту – при всех успехах, которых мы достигли вместе со сборной", – написал Рамос.

Серхио выступал за сборную Испании с 2005 года, провел 180 матчей, что является рекордом команды, и забил 23 гола.