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Рамос объявил о завершении международной карьеры

Некрасиво так с легендой прощаться.
Сегодня, 19:40
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Серхио Рамос объявил о завершении международной карьеры. Соответствующее заявление появилось в Инстаграме игрока.

Чемпион мира и дважды чемпион Европы признался, что ему позвонили из штаба сборной и сообщили, что на него больше не рассчитывыют.

"Время пришло – время прощаться с нашей дорогой национальной командой. Этим утром я получил звонок от нынешнего главного тренера, который сказал мне, что не рассчитывает на меня сейчас и не будет в дальнейшем, какой бы уровень игры я ни показывал и как бы я ни продолжил свою спортивную карьеру.

К огромному сожалению, это конец приключения, которое, я надеялся, будет длиннее. Такой финал оставляет горький привкус во рту – при всех успехах, которых мы достигли вместе со сборной", – написал Рамос.

Серхио выступал за сборную Испании с 2005 года, провел 180 матчей, что является рекордом команды, и забил 23 гола.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серхио Рамос сборная Испании

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