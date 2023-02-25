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Нападающий Барселоны получил травму во время тренировки

Фати не поможет своей команде в ближайшем матче.
Сегодня, 11:15
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Нападающий Барселоны Ансу Фати повредил колено на тренировке клуба. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.

20-летний испанец получил ушиб колена левой ноги. Сроки восстановления не уточняются, однако известно, что игрок пропустит ближайший матч Ла Лиги с Альмерией.

Напомним, травма колена является хронической для Фати. Нападающий из-за данного повреждения уже пропустил большую часть кампании 2021/22.

В текущем сезоне на счету испанца 3 гола и 3 ассиста в 21 матче Ла Лиги.

Ранее Хави выступил с заявлением касаемо будущего Фати в Барселоне.

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