Нападающий Барселоны получил травму во время тренировки
Фати не поможет своей команде в ближайшем матче.
Нападающий Барселоны Ансу Фати повредил колено на тренировке клуба. Об этом сообщает пресс-служба каталонцев.
20-летний испанец получил ушиб колена левой ноги. Сроки восстановления не уточняются, однако известно, что игрок пропустит ближайший матч Ла Лиги с Альмерией.
Напомним, травма колена является хронической для Фати. Нападающий из-за данного повреждения уже пропустил большую часть кампании 2021/22.
В текущем сезоне на счету испанца 3 гола и 3 ассиста в 21 матче Ла Лиги.
Ранее Хави выступил с заявлением касаемо будущего Фати в Барселоне.