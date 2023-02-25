Интер установил ценник на лидера команды

Миланский Интер установил ценник на одного из ключевых игроков клуба, а именно Николо Бареллу.

Как сообщает издание Calciomercato, "нероадзурри" хотели бы сохранить лидера своей полузащиты, но если это будет невозможно, то сумма в 75 млн евро кажется руководству клуба вполне справедливой ценой за игрока.

Источник отмечает, что на Бареллу претендует английский Ливерпуль, который отчаянно нуждается в нескольких трансферах в полузащиту на протяжении следующего летнего трансферного окна.

Контракт Бареллы с Интером рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 70 млн евро. В текущем сезоне футболист провел 30 игр, отдав шесть ассистов и семь ассистов.

Напомним, ранее Интер намеревался оштрафовать Бареллу и еще одного игрока клуба.