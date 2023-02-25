Эмполи - Наполи 0:2: обзор матча и результат игры 25.02.2023

Команда Лучано Спаллетти просто не может остановиться, сокрушая любого оппонента на своем пути.

В субботу, 25 февраля, на Стадио Карло Кастеллани состоялся матч 24-го тура Серии А, в котором Эмполи принимал в гостях Наполи.

Лидер чемпионата Италии решил все свои дела еще в первом тайме.

На 17-й минуте "партенопеи" подали угловой. Защитник выбил мяч на Хвичу Кварацхелию, который с линии штрафной отправил его на дальнюю штангу. Оттуда Петр Зелински в касание прострелил вдоль ворот, а Ардиан Исмаили в попытке прервать пас случайно замкнул передачу.

А через 10 минут неаполитанцы вновь забили после углового. Разыграв стандарт, мяч снова оказался у Кварацхелии, который с угла штрафной решился на удар в дальний угол. Гульельмо Викарио его отразил, но тут же на добивании сыграл Виктор Осимхен, забивший в восьмой игре чемпионата подряд.

После перерыва Наполи продолжил доминировать, создав еще больше моментов. Однако все же случился один момент, который омрачил игру.

Марио Руи после борьбы с соперником оказался на газоне и решил добавить интриги, ударив того шипами между ног. После просмотра повтора главный арбитр выписал Руи прямую красную.

В итоге, последние 20 минут Наполи доигрывал в меньшинстве, но Эмполи не сумел отыграть даже один гол.

Наполи завоевал свою восьмую победу подряд в Серии А и теперь имеет в активе 65 очков. Эмполи же идет 12-м, заработав за 24 тура 28 очков.

Статистика матча Эмполи – Наполи 24-го тура Серии А

Эмполи – Наполи 0:2

Голы: Имсаили, 17 (аг), Осимхен, (28).

Владение мячом: 45% - 55%

Удары: 9 - 19

Удары в створ: 2 - 6

Фолы: 10 - 9

Ожидаемые голы (хG): 0.63 – 2.83

Эмполи: Викарио – Эбуэхи (Стоянович, 68), Исмаили, Луперто, Паризи – Марин, Хендерсон (Грасси, 57), Хаас (Пьяца, 76), Бальданци – Сатриано (Виньято, 77), Пикколи (Капуто, 57).

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким, Руи – Ангисса Гаэтано, 90+2), Лоботка, Зелински (Ндомбеле, 90+2) – Лосано (Оливера, 70), Осимхен (Симеоне, 85), Кварацхелия (Элмас, 70).

Предупреждения: Хендерсон, Грасси – Лосано.

Удаление: Руи (прямая красная).