Хавбек сенсационного Униона может продолжить карьеру в АПЛ

Вице-капитан берлинского Униона Рани Хедира заинтересовал ряд английских клубов, сообщает 90Min.

Один из лидеров немецкого чемпионата Унион может неплохо заработать на продаже своего хавбека Рани Хедиры, который проводит феноменальный сезон.

Сообщается, что на матче Унион - Аякс присутствовали скауты целого ряда клубов АПЛ, включая Ливерпуль, Эвертон, Лестер и других.

Рани Хедира - брат чемпиона мира Сами Хедиры, который был наиболее известен в качестве игрока мадридского Реала. Любопытно, что ранее Рани связывали с Барселоной.

Стоит отметить, что берлинский клуб хотел бы сохранить своего полузащитника, особенно учитывая, что в следующем сезоне клуб может сыграть в Лиге Чемпионов.