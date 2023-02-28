Мбаппе поздравил Месси с наградой FIFA The Best
Француз признал, что его одноклубник является лучшим в мире.
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал итоги премии FIFA The Best.
Мбаппе занял второе место в голосовании за звание лучшего игрока года, в то время как победил Лионель Месси. Также француз и аргентинец попали в символическую сборную года.
Форвард поздравил своего одноклубника с завоеванием награды и отметил, что он является лучшим.
"Еще один трофей дома.
Большие поздравления Месси, ты лучший", - написал Мбаппе
Напомним, на ISPORT доступны все результаты FIFA The Best