Месси поставил Неймара на первое место в голосовании FIFA The Best
Аргентинец сделал достаточно интересный выбор.
FIFA опубликовала результаты голосования медиа, капитанов и тренеров всех сборных в номинации лучший игрок года.
Лионель Месси на правах капитана сборной Аргентины также выбирал свою тройку лучших футболистов прошлого года.
Аргентинец поставил на первое место Неймара, вторым стал Килиан Мбаппе, а тройку в голосовании Месси замкнул Карим Бензема.
Голосование Лионеля Месси за лучшего игрока 2022 года
- Неймар
- Килиан Мбаппе
- Карим Бензема
Напомним, на нашем сайте доступны результаты всех номинаций FIFA The Best Awards.