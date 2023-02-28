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Месси поставил Неймара на первое место в голосовании FIFA The Best

Аргентинец сделал достаточно интересный выбор.
Сегодня, 10:23
Лионель Месси и Неймар
Лионель Месси и Неймар

FIFA опубликовала результаты голосования медиа, капитанов и тренеров всех сборных в номинации лучший игрок года.

Лионель Месси на правах капитана сборной Аргентины также выбирал свою тройку лучших футболистов прошлого года.

Аргентинец поставил на первое место Неймара, вторым стал Килиан Мбаппе, а тройку в голосовании Месси замкнул Карим Бензема.

Голосование Лионеля  Месси за лучшего игрока 2022 года

  1. Неймар
  2. Килиан Мбаппе
  3. Карим Бензема

Напомним, на нашем сайте доступны результаты всех номинаций FIFA The Best Awards.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар Лионель Месси FIFA The Best

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