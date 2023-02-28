Месси поставил Неймара на первое место в голосовании FIFA The Best

FIFA опубликовала результаты голосования медиа, капитанов и тренеров всех сборных в номинации лучший игрок года.

Лионель Месси на правах капитана сборной Аргентины также выбирал свою тройку лучших футболистов прошлого года.

Аргентинец поставил на первое место Неймара, вторым стал Килиан Мбаппе, а тройку в голосовании Месси замкнул Карим Бензема.

Голосование Лионеля Месси за лучшего игрока 2022 года

Неймар Килиан Мбаппе Карим Бензема

Напомним, на нашем сайте доступны результаты всех номинаций FIFA The Best Awards.