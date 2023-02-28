Осимхеномания: В одной из кондитерских Неаполя появился торт в честь нигерийца

Болельщики Наполи продолжают восхищаться великолепным сезоном в исполнении Виктора Осимхена.

В одной из кондитерских города Неаполь появился торт вдохновленный нигерийцем.

Дизайн десерта со вкусом шоколада и жареных рубленых лесных орехов дополнен "маской" Осимхена, которая стала его визитной карточкой.

Стоит отметить, что форвард уже давно не обязан играть в защитной маске, но продолжает из-за суеверия.

В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в чемпионате Италии, забив 19 голов и отдав 4 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Осимхен побил рекорд Роналду.