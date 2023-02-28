Осимхеномания: В одной из кондитерских Неаполя появился торт в честь нигерийца
Нигериец становится идолом для болельщиков Наполи.
Болельщики Наполи продолжают восхищаться великолепным сезоном в исполнении Виктора Осимхена.
В одной из кондитерских города Неаполь появился торт вдохновленный нигерийцем.
Дизайн десерта со вкусом шоколада и жареных рубленых лесных орехов дополнен "маской" Осимхена, которая стала его визитной карточкой.
Стоит отметить, что форвард уже давно не обязан играть в защитной маске, но продолжает из-за суеверия.
В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в чемпионате Италии, забив 19 голов и отдав 4 ассиста.
Напомним, ранее сообщалось, что Осимхен побил рекорд Роналду.