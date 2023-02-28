Кварацхелия может стать главной летней бомбой трансферного рынка
Вингер Наполи Хвича Кварацхелия заинтересовал практически все футбольные гранды, но особенно выделяется интерес нескольких клубов, пишет журналист Бен Джейкобс.
Ранее мы уже сообщали об интересе к грузину со стороны Манчестер Сити, также Хвичу внимательно рассматривает Ньюкасл.
Эдди Хау считает, что Кварацхелия идеально впишется в его команду благодаря техническим навыкам и будет гармонично выглядеть в его схеме.
Также интерес к Хвиче проявляют Реал и ПСЖ, однако Наполи не собираются продавать свою звезду этим летом. Журналист убежден, что ценник в 50 млн евро - это миф, Наполи оценивает его минимум в два раза больше.
"Но это не тот случай, когда Наполи предлагает определенную цену. Они не хотят вступать в эти переговоры. Агент Кварацхелии изучает рынок в рамках обычной экспертизы. Нет сомнений, что у него будет масса вариантов летом. Но Наполи сейчас – идеальный клуб для Кварадоны», – написал Джейкобс.