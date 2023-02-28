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Кварацхелия может стать главной летней бомбой трансферного рынка

Сможет ли Наполи удержать своего лидера?
Сегодня, 19:31
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Вингер Наполи Хвича Кварацхелия заинтересовал практически все футбольные гранды, но особенно выделяется интерес нескольких клубов, пишет журналист Бен Джейкобс.

Ранее мы уже сообщали об интересе к грузину со стороны Манчестер Сити, также Хвичу внимательно рассматривает Ньюкасл.

Эдди Хау считает, что Кварацхелия идеально впишется в его команду благодаря техническим навыкам и будет гармонично выглядеть в его схеме.

Также интерес к Хвиче проявляют Реал и ПСЖ, однако Наполи не собираются продавать свою звезду этим летом. Журналист убежден, что ценник в 50 млн евро - это миф, Наполи оценивает его минимум в два раза больше.

"Но это не тот случай, когда Наполи предлагает определенную цену. Они не хотят вступать в эти переговоры. Агент Кварацхелии изучает рынок в рамках обычной экспертизы. Нет сомнений, что у него будет масса вариантов летом. Но Наполи сейчас – идеальный клуб для Кварадоны», – написал Джейкобс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи

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