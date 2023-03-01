Защитник Боруссии Дортмунд готов отказаться от переезда в Италию ради Барселоны

Крайний защитник Боруссии Дортмунд Тома Менье хотел бы этим летом перейти в Барселону. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонский клуб хочет укрепить правый фланг обороны, и вариант с подписанием 31-летнего бельгийца, учитывая его невысокую трансферную стоимость, становится весьма привлекательным.

Футболист и его окружение понимают, что он не является приоритетной целью Барселоны. При этом Менье все же хочет дождаться решения "сине-гранатовых", несмотря на то, что на него претендуют Милан и Интер.

В текущем сезоне на счету бельгийца девять матчей в рамках Бундеслиги, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что защитник Боруссии манипулирует Барселоной, угрожая рассмотреть предложения от других команд.