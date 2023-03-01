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Фати сможет помочь в Барселоне в матче против Реала

Испанец восстановился после травмы.
Сегодня, 16:56
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Вингер Барселоны Ансу Фати вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает издание Marca.

Испанец травмировал колено в матче Лиги Европы с Манчестер Юнайтед (1:2), ввиду чего пропустил игру 23-го тура Ла Лиги против Альмерии (0:1). 

На сегодняшней тренировке присутствовал Фати, что означает главный тренер Хави сможет рассчитывать на его участие в матче против Реала, который состоится в четверг, 2 марта.

В текущем сезоне на счету 21-летнего испанца три гола и три ассиста в 21 матче в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что вингер Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид ансу фати

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