Фати сможет помочь в Барселоне в матче против Реала

Вингер Барселоны Ансу Фати вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает издание Marca.

Испанец травмировал колено в матче Лиги Европы с Манчестер Юнайтед (1:2), ввиду чего пропустил игру 23-го тура Ла Лиги против Альмерии (0:1).

На сегодняшней тренировке присутствовал Фати, что означает главный тренер Хави сможет рассчитывать на его участие в матче против Реала, который состоится в четверг, 2 марта.

В текущем сезоне на счету 21-летнего испанца три гола и три ассиста в 21 матче в рамках Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что вингер Барселоны может продолжить карьеру в АПЛ.