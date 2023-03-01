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Футболистка сборной России о заявлениях Дзюбы: Только идиот мог сказать такую ху***

Надежда Карпова высказалась о последних словах любителя "русского мира".
Сегодня, 19:39
Надежда Карпова / Instagram
Надежда Карпова / Instagram

Футболистка сборной России Надежда Карпова высказалась о последних заявлениях Артема Дзюбы.

По словам Надежды, нужно быть идиотом, чтобы заявлять подобное в такое время.

"Посмотрите, в его стране есть мужчина и женщина, вау! 

"Делайте аборты" - вообще непонятно, особенно когда тебя изнасиловал отчим и ты забеременела. Й** твою мать, какой стыд.

Интересно получается, то есть ты свою гендерную принадлежность всем показал, а другие тебе непонятны? Ну погугли, изучи что-то, хватит только своими любоваться.

Б***ь, вот только идиот в момент, когда свободу людей дудосят, мог сказать такую х***ю", - написала она в инстаграме.

Cтоит отметить, что Карпова не впервые критикует власть и ее любителей. Ранее Надежда назвала путина "старым чертом".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Артем Дзюба Надежда Карпова

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