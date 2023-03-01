Агент Стерлинга высказалась о его будущем

Келли Хогарт, представляющая интересы Рахима Стерлинга, прокомментировала будущее игрока.

В последнее время в СМИ много пишут о том, что англичанин несчастлив в Лондоне, а также об интересе к вингеру со стороны Арсенала.

Однако агент игрока отрицает все слухи, по ее словам, Рахим полностью доволен своим положением и не рассматривает предложения со стороны.

"Стерлинг не выражал никаких недовольств касательно Челси. Он связал свое долгосрочное будущее с новыми владельцами минувшим летом, и в предстоящее трансферное окно его позиция пересматриваться не будет" - цитирует агента Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Рахим Стерлинг провел 23 матча за Челси, в которых отметился шестью голами и тремя ассистами. Ранее сообщалось, что главный тренер клуба Грэм Поттер не очень доволен игроком.