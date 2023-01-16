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Челси может продать Стерлинга

Мудрику расчищается место в основу.
Вчера, 22:25
Рахим Стерлинг
Рахим Стерлинг

У новоиспеченного футболиста Челси Михаила Мудрика может стать на одного конкурента меньше.

По сообщениям издания Football Insider, Стерлинг не оправдывает ожидания Грэма Поттера и его штаба.

Сколько "синие" хотят выручить с продажи англичанина пока неизвестно. В Челси Стерлинг перешел за 56 млн евро.

В 15 матчах АПЛ вингер оформил 4 гола и 2 ассиста. Стоит отметить, что он выступали именно на левом краю атаки, где привык играть Мудрик.

Напомним, ранее стала известна зарплата Мудрика в Челси.


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