Челси может продать Стерлинга
Мудрику расчищается место в основу.
У новоиспеченного футболиста Челси Михаила Мудрика может стать на одного конкурента меньше.
По сообщениям издания Football Insider, Стерлинг не оправдывает ожидания Грэма Поттера и его штаба.
Сколько "синие" хотят выручить с продажи англичанина пока неизвестно. В Челси Стерлинг перешел за 56 млн евро.
В 15 матчах АПЛ вингер оформил 4 гола и 2 ассиста. Стоит отметить, что он выступали именно на левом краю атаки, где привык играть Мудрик.
Напомним, ранее стала известна зарплата Мудрика в Челси.