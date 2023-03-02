Марсель Малиновского сенсационно вылетел из кубка Франции

В рамках четвертьфинала кубка Франции Марсель с Русланом Малиновским принимал середняка второй французской лиги Аннеси.

Перед матчем провансальцы были несопримым фаворитом, но вот никто не ожидал, что маленький клуб даст бой гранду.

Марсель повел уже на 29-й минуте, отличился Верету, однако игроки Аннеси сравняли счет в середине второго тайма, а спустя шесть минут и вовсе вышли вперед.

Команда Малиновского доминировала на всех участках поля, а вот забить никак не удавалось. Подавляющее преимущество в статистике никак не помогло подопечным Тудора одержать победу.

В самой концовке матча Алексис Санчес мог спасти свою команду, но не сумел реализовать одиннадцатиметровый. Зато это удалось 18-летнему Франсуа Муге, который дальним ударом перевел игру в овертаймы.

Впрочем, уже в серии пенальти коллектив Игора Тудора подвел центрбєк Леонардо Балерди, нереализовавший финальный пенальти.

Статистика матча кубка Франции Марсель - Аннеси

Марсель - Аннеси 2:2 (пен 6:7)

Голы: Верету, 29, Муге, 90+6 - Дион, 53, Муанга, 59.

Владение мячем: 66% - 34%

Удары: 19 - 4

Удары в створ: 6 - 4

Атаки: 109 - 90