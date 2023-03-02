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Ньюкаслу интересен один из игроков Барселоны

Интерес к Рафинье не утихает.
Сегодня, 13:19
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Ньюкасл планирует летом вернуть Рафинью обратно в АПЛ, пишет Diario Sport.

"Сороки" выделили бразильского вингера, как одну из главных целей в летнее трансферное окно. 

Шансы на подписание вингера, который только полгода назад переехал в Барселону, повышает то, что Рафинья проводит очень неровный сезон.

После того, как Хави сменил основную схему клуба, бразилец присел на лавку, и только травма Усмана Дембеле позволила ему снова играть в старте.

При этом в 36 играх за Барселону Рафинья забил семь мячей и сделал девять ассистов. Хотя ранее игрока пытался подписать Арсенал, но Барселона была против.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья ньюкасл

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