Ньюкаслу интересен один из игроков Барселоны

Ньюкасл планирует летом вернуть Рафинью обратно в АПЛ, пишет Diario Sport.

"Сороки" выделили бразильского вингера, как одну из главных целей в летнее трансферное окно.

Шансы на подписание вингера, который только полгода назад переехал в Барселону, повышает то, что Рафинья проводит очень неровный сезон.

После того, как Хави сменил основную схему клуба, бразилец присел на лавку, и только травма Усмана Дембеле позволила ему снова играть в старте.

При этом в 36 играх за Барселону Рафинья забил семь мячей и сделал девять ассистов. Хотя ранее игрока пытался подписать Арсенал, но Барселона была против.