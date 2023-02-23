Вингер Барселоны зимой мог оказаться в топ-клубе АПЛ

Однако тренерский штаб каталонцев поверил в Рафинью.

В зимнее трансферное окно Арсенал отправил предложение Барселоне по трансферу бразильского вингера Рафиньи, сообщает Diario Sport.

После провала с Мудриком лондонцы спешно искали запасной вариант, который в итоге стал Леандро Троссард. Но бельгиец не был планом Б для "канониров".

Арсенал связывался с Барселоной по поводу покупки Рафиньи, лондонцы предлагали за бразильца 70 млн евро, но Барселона отказала.

Несмотря на финансовые проблемы, клуб решил удержать вингера, потому что тренереский штаб все еще верит, что Рафинья может принести пользу команде.

В текущем сезоне 26-летний Рафинья провел за каталонский клуб 32 матча, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами.