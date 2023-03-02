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Бавария готова расстаться с двумя лидерами атаки

Гнабри и Сане совсем разленились.
Сегодня, 13:50
Лерой Сане и Серж Гнабри / Getty Images
Лерой Сане и Серж Гнабри / Getty Images

Бавария рассматривает вариант с продажей Сержа Гнабри и Лероя Сане этим летом, пишет Bild.

Дело в том, что в клубе недовольны уровнем, который демострируют немецкие вингеры. Если они не улучшат свою игру, мюнхенцы готовы их продать.

Гнабри только продлил контракт с Баварией, повысив себе зарплату. До ЧМ у вингера было 10 голов и 11 ассистов, после - один гол с пенальти.

Схожая ситуация и у Лероя Сане. До чемпионата мира вингер забил десять голов и отдал два ассиста, а после - всего два гола.

При этом Лерой постоянно нарушает дисциплину, опаздывая на тренировки, а в последнем туре и вовсе получил травму.

Учитывая, что летом клуб может покинуть Марсель Забитцер, мюнхенцы могут провести активную трансферную кампанию летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лерой Сане Серж Гнабри Бавария Мюнхен

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