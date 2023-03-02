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Челси готовит предложение по Осимхену

Боули готов к огромным тратам.
Сегодня, 18:13
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Челси твердо вознамерился перехватить Виктора Осимхена у конкурентов, сообщает Calciomercato.

Известно, что владелец клуба Тодд Боули очень хочет видеть нигерийского форварда в своем клубе. Также на Осимхена претендует Манчестер Юнайтед.

По приблизительным оценкам журналистов, Наполи затребует за свою звезду не менее 100 млн евро, скорее всего, сумма достигнет 130 млн евро.

Издание утверждает, что в Челси уже готовятся к будущему трансферу. Чтобы привлечь внимание форварда, Боули готов удвоить его зарплату до 9 млн евро в год.

В текущем сезоне Виктор Осимхен - одна из главных звезд Серии А, у форварда 19 забитых мячей в 20 матчах.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси наполи Виктор Осимхен

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