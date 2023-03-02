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Футбол

Президент Ла Лиги выступил с заявлением касаемо летней трансферной кампании Барселоны

Испанский функционер заблокирует все подписания каталонцев.
Вчера, 23:19
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о текущем финансовом положением Барселоны.

"Барселона зимой не смогла подписывать игроков, поскольку мы ей не позволили.

И следующим летом она тоже не сможет их подписывать.

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Никто не может использовать эти знаменитые рычаги, составляющие 5% финансового оборота. Я хочу более сбалансированной конкуренции, я не желаю, чтобы условно Реал мог купить любого игрока с необычайной легкостью. Это тоже не то, чего я бы хотел от английского футбола. Правила 10-летней давности сейчас не действуют.

Зависть? Нет. На коммерческом и аудиовизуальном уровне это лучший продукт в мире, результат многолетнего труда. Мы реалисты, для Ла Лиги очень тяжело выйти на уровень АПЛ", – сказал Тебас в интервью Onda Cero.

Напомним, Барселона не смогла зимой усилить основной состав из-за потолка зарплат, который ввел испанский чемпионат.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ла Лига Хавьер Тебас

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