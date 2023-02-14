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Глава RFEF жестко раскритиковал Тебаса

У главы Ла Лиги все больше ненавистников.
Сегодня, 13:36
Луис Рубиалес / Getty Images
Луис Рубиалес / Getty Images

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес жестко прошелся по главе Ла Лиге Хавьеру Тебасу.

По словам Рубиалеса, именно Тебас виноват в том, что испанский футбол становится менее конкурентоспособным, а клубы все беднее.

А потому и главным двигателем проекта Суперлиги является тоже Тебас. Однако Рубиалес подчеркнул, что ошибки главы Ла Лиги нужно исправлять уже сейчас, пока не стало поздно.

"Реал и Барселона – два очень важных клуба, но я с ними не согласен. Было бы важно вернуть их и вовлечь в турниры УЕФА ради блага футбола. Главным послом Суперлиги является не Флорентино Перес и не Лапорта, а Тебас. 

Нельзя давать клубу кредит в размере 40 млн, требовать вернуть его через 40 лет, а также забирать себе себе 10% телевизионных прав. Это делает самых бедных еще беднее, а богатых – беднее по сравнению с Премьер-лигой. В итоге Ла Лига становится беднее, это нужно исправить уже сейчас", - приводит слова Рубиалеса Europa Press.

Напомним, что ранее клубы АПЛ официально выступили против Суперлиги

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суперлига Ла Лига Хавьер Тебас

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