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Президент Ла Лиги: Доверие к АПЛ зависит от дела по Манчестер Сити

Хавьер Тебас считает, что руководство Премьер-лиги должно идти до конца и наказать "горожан".
Сегодня, 10:50
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

В прошлом месяце АПЛ обвинила  Манчестер Сити в более чем 100 нарушениях финансовых правил по итогам четырехлетнего расследования.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас является давним критиком "горожан". Он считает, что вместе с ПСЖ они внесли свой вклад в искажение футбольной экосистемы в Европе.

Тебас сказал, что то, как поступит Премьер-лига в этом случае, будет иметь решающее значение для будущего соревнований.

"Это связано с репутацией и доверием к Премьер-лиге", — цитирует Тебаса Sky Sports. "Подобные вещи имеют большое влияние на спонсоров, потому что репутация имеет первостепенное значение".

"Я был на Soccer Ex в Манчестере в 2017 году. Когда у нас было это мероприятие, я критиковал ПСЖ и Манчестер Сити. Я сказал, что Сити должен быть подвергнут санкциям УЕФА. Затем мне позвонил (исполнительный директор Сити) Ферран Сориано, который разозлился на меня".

"АПЛ — лучшая лига в мире, но важно управлять ее репутацией в экономической сфере. Если бы этот вопрос был решен раньше, к Премьер-лиге было бы больше доверия".

Ранее Хавьер Тебас дал свой комментарий насчет летней трансферной кампании Барселоны, которая использовала множество финансовых рычагов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Ла Лига Хавьер Тебас

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