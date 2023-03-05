Атлетико - Севилья: обзор и результат матча чемпионата Испании 05.03.2023
В рамках 24 тура чемпионата Испании Атлетико на своем поле встретился с кризисной Севильей
"Матрасники" не стали откладывать решение вопроса о победителе матча в долгий ящик и еще в первом тайме имели комфортное преимущество в два мяча. Дублем отличился Мемфис Депай.
Впрочем, до перерыва один гол был отыгран усилиями Юссефа Эн-Несири, оданко это все на что были способны "нервионцы" в данном поединке.
После возобновления встречи отличались лишь подопечные Диего Симеоне. Еще одним автором дубля во встрече стало Альваро Мората, а до него забивали Антуан Гризманн и Янник Карраско.
Стоит отметить, что Севилья нереализовала пенальти и доигрывала в меньшинстве из-за удаления Папе Гуйе.
Статистика матча чемпионата Испании Атлетико - Севилья
Атлетико - Севилья 6:1
Голы: Депай, 23, 26, Гризманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90+2 - Эн-Несири, 39
xG: 3.44 - 1.60
Удары: 18 - 8
Удары в створ: 8 - 1
Владение мячем: 47% - 53%
Атлетико: Облак - Льоренте (Сауль, 78), Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско - Коке (Доэрти, 78), Витсель, Лемар (Барриос, 64) - Гризманн, Депай (Мората, 64)
Севилья: Буну - Монтьель, Ньянзу, Гудель, Акунья - Ракитич (Теллес, 78), Жордан, Гуйе - Сусо (Оливер, 68), Эн-Несири (Хиль, 78), Окампос
Предупреждения: Хименес - Гуйе, Акунья, Монтьель
Удаление: Гуйе, 81 (Севилья)