Атлетико - Севилья: обзор и результат матча чемпионата Испании 05.03.2023

"Матрасники" не оставили ни единого шанса "нервионцам".

В рамках 24 тура чемпионата Испании Атлетико на своем поле встретился с кризисной Севильей

"Матрасники" не стали откладывать решение вопроса о победителе матча в долгий ящик и еще в первом тайме имели комфортное преимущество в два мяча. Дублем отличился Мемфис Депай.

Впрочем, до перерыва один гол был отыгран усилиями Юссефа Эн-Несири, оданко это все на что были способны "нервионцы" в данном поединке.

После возобновления встречи отличались лишь подопечные Диего Симеоне. Еще одним автором дубля во встрече стало Альваро Мората, а до него забивали Антуан Гризманн и Янник Карраско.

Стоит отметить, что Севилья нереализовала пенальти и доигрывала в меньшинстве из-за удаления Папе Гуйе.

Статистика матча чемпионата Испании Атлетико - Севилья

Атлетико - Севилья 6:1

Голы: Депай, 23, 26, Гризманн, 53, Карраско, 69, Мората, 76, 90+2 - Эн-Несири, 39

xG: 3.44 - 1.60

Удары: 18 - 8

Удары в створ: 8 - 1

Владение мячем: 47% - 53%

Атлетико: Облак - Льоренте (Сауль, 78), Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско - Коке (Доэрти, 78), Витсель, Лемар (Барриос, 64) - Гризманн, Депай (Мората, 64)

Севилья: Буну - Монтьель, Ньянзу, Гудель, Акунья - Ракитич (Теллес, 78), Жордан, Гуйе - Сусо (Оливер, 68), Эн-Несири (Хиль, 78), Окампос

Предупреждения: Хименес - Гуйе, Акунья, Монтьель

Удаление: Гуйе, 81 (Севилья)