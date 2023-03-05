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Маунт и Челси далеки от заключения нового контракта

Хавбек может летом сменить клубную прописку.
Сегодня, 13:44
Мэйсон Маунт / Getty Images
Мэйсон Маунт / Getty Images

Мэйсон Маунт все ближе к тому, чтобы покинуть Челси в конце текущего сезона, сообщает Фабрицио Романо.

Контракт англичанина с клубом истекает летом 2024 года, однако стороны уже зашли в тупик на переговорах. Более того, Романо утверждает, что в Челси пока поставили на паузу попытки переподписать Мэйсон.

Таким образом уже летом воспитанник лондонского клуба может сменить прописку. Активней всего Маунтом интересуется Ливерпуль, футболист уже некоторое время находится в шорт-листе Юргена Клоппа.

Скорее всего, определяющим фактором того, будет ли 24-летний футболист договариваться с Челси, станет судьба Грэма Поттера. В нынешнем составе Мейсон не показывает тот уровень, который демонстрировал ранее.

В текущем сезоне Мэйсон Маунт провел 33 игры за лондонский клуб, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи.

Напомним, что в последнем туре АПЛ Челси одержал минимальную победу над Лидсом

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Мэйсон Маунт

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