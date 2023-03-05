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Мбаппе назвал одну из главных целей в своей карьере

Француз нацелен завоевать Золотой мяч.
Сегодня, 22:19
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о возможной победе в Золотом мяче.

"Конечно, Золотой мяч остается моей целью. Он всегда есть в мыслях игрока моего калибра, но на данный момент это не приоритет.

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Мысли о Золотом мяче есть, и это нормально. Если я продолжу так играть, то Золотой мяч не будет далек от меня", – сказал Мбаппе в интервью L’Équipe.

В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 18 голов и 3 ассиста в 22 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Золотой мяч Килиан Мбаппе

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