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Власти Италии запретили Наполи продавать билеты фанатам Айнтрахта

В Неаполе не хотят лишних проблем.
Сегодня, 19:21
Айнтрахт - Наполи / Getty Images
Айнтрахт - Наполи / Getty Images

15 марта в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов встрется Наполи и Айнтрахт. Немецких болельщиков, скорее всего, не пустят на стадион.

Дело в том, что МВД Италии решило запретить неапольскому клубу продавать билеты фанатам Айнтрахта после драки, которую устроили немецкие болельщики.

Фанаты "орлов" совершили несколько нападений на болельщиков из Италии, в результаты чего были задержаны несколько человек, а еще некоторых не пустили на стадион, сообщает Associated Press.

Чтобы избежать подобной ситуации в Неаполе и было принято такое радикальное решение. Хотя до этого, согласно нормам УЕФА, Айнтрахт должен был получить почти 3 тысячи билетов на гостевую фанзону.

Пока еще ни пресс-служба Наполи, ни пресс-служба Айнтрахта не сделали никаких заявлений.

Напомним, что в первом поединке итальянская команда одержала уверенную победу над соперником.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Айнтрахт Франкфурт

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