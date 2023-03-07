Ювентус выкупил арендованного одноклубника Миколенко
Кин вернулся в родную команду.
Форвард Эвертона Мойзе Кин перешел в Ювентус. Об этом сообщает журналист Ромео Агрести.
Туринский клуб уже активировал обязательную опцию выкупа 23-летнего итальянца. Полноценный трансфер обошелся "старой синьоре" в 28 миллионов евро.
Футболист подписал контракт с клубом до 2027 года. Остальные детали сделки не разглашаются.
В текущем сезоне на счету Кина пять голов в 23 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Ювентус не собирается выкупать у ПСЖ Паредеса.