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Футбол

Ювентус не собирается выкупать у ПСЖ Паредеса

Аргентинец вернется в стан парижан.
Вчера, 23:55
Леандро Паредес / Getty Images
Леандро Паредес / Getty Images

Ювентус определился с судьбой арендованного у ПСЖ хавбека Леандро Паредеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

В данный момент итальянский клуб не собирается активировать опцию выкупа игрока сборной Аргентины за 22 млн евро.

Окончательного решения по этому вопросу пока нет, так как Ювентус не сообщал Паредесу и ПСЖ о своих планах. Существует вероятность того, что полузащитник вернется в Париж летом.

В текущем сезоне на счету 28-летнего аргентинца 15 матчей в рамках Серии А, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Интер Майами намерен усилиться чемпионом мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ПСЖ леандро паредес

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