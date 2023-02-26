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Интер Майами намерен усилиться чемпионом мира

Клуб Кривцова может подписать Ди Марию.
Сегодня, 21:51
Анхель Ди Мария / Getty Images
Анхель Ди Мария / Getty Images

Интер Майами летом хочет подписать вингера ПСЖ Анхеля Ди Марию. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Клуб из МЛС проявляет интерес к 35-летнему аргентинцу, чей контракт с Ювентусом истекает в июне. Сам игрок намерен продлить соглашение, несмотря на то, что руководство намерено сократить его зарплату, а главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри также рассчитывает на футболиста.

Отметим, Интер Майами также заинтересован в подписании нападающего ПСЖ Лионеля Месси и хавбека Барселоны Серхио Бускетса.

В текущем сезоне на счету вингера Ювентуса 4 гола и 3 ассиста в 14 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Ди Мария определился с будущим.

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