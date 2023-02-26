Интер Майами намерен усилиться чемпионом мира
Клуб Кривцова может подписать Ди Марию.
Интер Майами летом хочет подписать вингера ПСЖ Анхеля Ди Марию. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Клуб из МЛС проявляет интерес к 35-летнему аргентинцу, чей контракт с Ювентусом истекает в июне. Сам игрок намерен продлить соглашение, несмотря на то, что руководство намерено сократить его зарплату, а главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри также рассчитывает на футболиста.
Отметим, Интер Майами также заинтересован в подписании нападающего ПСЖ Лионеля Месси и хавбека Барселоны Серхио Бускетса.
В текущем сезоне на счету вингера Ювентуса 4 гола и 3 ассиста в 14 матчах Серии А.
Ранее сообщалось, что Ди Мария определился с будущим.