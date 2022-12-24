Ди Мария определился с будущим

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария определился со своим дальнейшим будущим.

По информации Фабрицио Романо, информаия об уходе действующего чемпиона мира из Ювентуса неправдива.

Ди Мария намерен и далее выступать в футболке туринского клуба, в который он перешел этим летом из ПСЖ.

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Футболист в данный момент не рассматривает вариант трансфера в МЛС, ОАЭ или Бразилию и ситуация вряд-ли изменится.

В текущем cезоне Ди Мария провел 10 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забив 1 гол и отдав 4 ассиста.