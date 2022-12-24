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Ди Мария определился с будущим

Аргентинец планирует остаться в Ювентусе.
Вчера, 23:47
Анхель Ди Мария
Анхель Ди Мария

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария определился со своим дальнейшим будущим.

По информации Фабрицио Романо, информаия об уходе действующего чемпиона мира из Ювентуса неправдива.

Ди Мария намерен и далее выступать в футболке туринского клуба, в который он перешел этим летом из ПСЖ.

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Футболист в данный момент не рассматривает вариант трансфера в МЛС, ОАЭ или Бразилию и ситуация вряд-ли изменится.

В текущем cезоне Ди Мария провел 10 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забив 1 гол и отдав 4 ассиста.


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