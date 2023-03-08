Один из лучших футболистов мира поддержал протестующих в Грузии

Кварацхелия не смог остаться в стороне.

Вечером 7 марта в Грузии начались масовые протесты, вызванные тем, парламент в первом чтении поддержал законопроект об "агентах иностранного влияния".

Тысячи людей вышли в Тбилиси с грузинскими, украинскими и флагами ЕС, скандируя "Нет росийскому закону!". Позднее все это привело к стычкам протестующих и полиции, сообщалось о применении слезоточивого газа и резиновых пуль.

В первую очередь протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в данный момент находится в США. Она пообеща наложить вето на закон.

🚨🇬🇪Alta tensione in #Georgia. Migliaia di persone stanno manifestando a #Tbilisi davanti al palazzo del Parlamento dopo che quest'ultimo ha accordato il suo iniziale sostegno ad un progetto di legge sugli "agenti stranieri" che potrebbe costituire una svolta autoritaria e… https://t.co/165DRStEKS pic.twitter.com/HyNowEwps7 — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) March 7, 2023

Также к поддержке протестующих присоединился нападающий Наполи Хвича Кварацхелия, который не смог проигнорировать происходящее в родной стране.

У себя в Facebook Хвича написал короткое послание: "Будущее Грузии в Европе", намекая, что он полностью разделяет цели людей, вышедших на улицы Тбилиси.

Отметим, что в этом сезоне Кварацхелия показывает отличный уровень игры, и некоторые эксперты относят его в ТОП-10 претендентов на Золотой мяч.