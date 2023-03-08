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Один из лучших футболистов мира поддержал протестующих в Грузии

Кварацхелия не смог остаться в стороне.
Сегодня, 00:04
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Вечером 7 марта в Грузии начались масовые протесты, вызванные тем, парламент в первом чтении поддержал законопроект об "агентах иностранного влияния".

Тысячи людей вышли в Тбилиси с грузинскими, украинскими и флагами ЕС, скандируя "Нет росийскому закону!". Позднее все это привело к стычкам протестующих и полиции, сообщалось о применении слезоточивого газа и резиновых пуль.

В первую очередь протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая в данный момент находится в США. Она пообеща наложить вето на закон.

Также к поддержке протестующих присоединился нападающий Наполи Хвича Кварацхелия, который не смог проигнорировать происходящее в родной стране.

У себя в Facebook Хвича написал короткое послание: "Будущее Грузии в Европе", намекая, что он полностью разделяет цели людей, вышедших на улицы Тбилиси.

Отметим, что в этом сезоне Кварацхелия показывает отличный уровень игры, и некоторые эксперты относят его в ТОП-10 претендентов на Золотой мяч.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: грузия

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