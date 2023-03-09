Стало известно, сколько зарабатывают функционеры УАФ

Суммы доходят до чуть более миллиона гривен за месяц.

На Youtube-канале Гроші появилось расследование, где были рассекречены зарплаты топ-функционеров УАФ в позапрошлом и прошлом году.

По информации источника, доход первого вице-президента организации Алана Плиева в ноябре составил более 200 тысяч гривен, а в другие месяцы сумма не опускалась ниже.

Скандальный генеральный директор Юрий Записоцкий зарабатывает 268 тысяч гривен.

Олег Блохин получает 172 тысячи, Игорь Беланов - 125 тысяч, Алексей Михайличенко - 329 тысяч, а Анатолий Демьяненко - 225 тысяч.

Глава комитета этики Франческо Баранка зарабатывает порядка 470 тысяч, Николо Рицоли, курирующий комитет арбитров - 376 тысяч, а глава комитета арбитров Лучано Лучи более полумиллиона гривен.

Также были рассекречены доходы топ-менеджмента предприятия УАФ Маркетинг. Так, гендиректор компании Роман Волынец в марте 2021 года получил 1 миллион 944 тысячи гривен, а в ноябре сумма выплат составила - 1 млн 84 тысячи гривен. Средняя зарплата за месяц - около 100 тысяч гривен.

Напомним, ранее президент УАФ был временно отстранен от должности.