iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Стало известно, сколько зарабатывают функционеры УАФ

Суммы доходят до чуть более миллиона гривен за месяц.
Вчера, 23:18
Андрей Павелко
Андрей Павелко

На Youtube-канале Гроші появилось расследование, где были рассекречены зарплаты топ-функционеров УАФ в позапрошлом и прошлом году.

По информации источника, доход первого вице-президента организации Алана Плиева в ноябре составил более 200 тысяч гривен, а в другие месяцы сумма не опускалась ниже.

Скандальный генеральный директор Юрий Записоцкий зарабатывает 268 тысяч гривен.

Олег Блохин получает 172 тысячи, Игорь Беланов - 125 тысяч, Алексей Михайличенко - 329 тысяч, а Анатолий Демьяненко - 225 тысяч.

Глава комитета этики Франческо Баранка зарабатывает порядка 470 тысяч, Николо Рицоли, курирующий комитет арбитров - 376 тысяч, а глава комитета арбитров Лучано Лучи более полумиллиона гривен.

Также были рассекречены доходы топ-менеджмента предприятия УАФ Маркетинг. Так, гендиректор компании Роман Волынец в марте 2021 года получил 1 миллион 944 тысячи гривен, а в ноябре сумма выплат составила - 1 млн 84 тысячи гривен. Средняя зарплата за месяц - около 100 тысяч гривен.

Напомним, ранее президент УАФ был временно отстранен от должности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расследование уаф

Статьи по теме

В УАФ высказались о ситуации касаемо работы титульного спонсора сборной с российской командой В УАФ высказались о ситуации касаемо работы титульного спонсора сборной с российской командой
"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны "Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны
УАФ: Павелко будет исполнять обязанности главы до завершения рассмотра апеляции УАФ: Павелко будет исполнять обязанности главы до завершения рассмотра апеляции
Павелко временно отстранили от должности президента УАФ Павелко временно отстранили от должности президента УАФ
Помочь журналистам

Видео

Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Бавария - ПСЖ 2:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Эстерсунде стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Европы00:17
Ракицкий забил феноменальный гол, ударив "горбом"
Лига Европы00:05
МЮ реабилитировался после поражения от Ливерпуля разгромом Бетиса
Лига конференций00:05
Лига конференций-2022/23: Лех одолел Юргоден, Сивасспор уступил Фиорентине
Лига Европы00:00
Лига Европы-2022/23: Шахтер разошелся миром с Фейенордом, Манчестер Юнайтед уничтожил Бетис
Вчера, 23:52
Лига Европы23:52
Гол Ди Марии принес Ювентусу победу над Фрайбургом
ММА23:26
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа23:18
Стало известно, сколько зарабатывают функционеры УАФ
Европа23:14
В Челси определились с ценником на ключевого полузащитника
Лига Европы22:53
Шахтер удержал ничью с Фейеноордом в тяжелейшем матче
Лига Европы22:45
Спортинг - Арсенал: видео голов и обзор матча 09.03.2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK