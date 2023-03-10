Специя - Интер 2:1: обзор и результат игры 10.03.2023

Команда Виктора Коваленко сумела устоять в матче против грозного соперника.

В пятницу, 10 марта, в рамках 26-го тура Серии А Специя встречалась с Интером. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первый гол в данной встрече забил нападающий Специи Даниэль Мальдини. Сын легенды Милана отличился голом на 55-й минуте, выйдя до этого со скамейки запасных.

Возобновился паритет лишь под занавес встречи. Форвард Ромелу Лукаку реализовал 11-метровый, однако ничья ускользнула из рук миланского клуба. Мбала Нзола ударом с пенальти принес победу Специи.

Отметим, украинский хавбек команды хозяев Виктор Коваленко провел чуть менее получаса на поле, не отличившись результативными действиями.

После 26-ти туров Специя идет на 17-м месте, набрав 24 очка, а Интер занимает вторую строчку с 50-ю баллом.

Статистика матча Специя - Интер в 26-м туре Серии А

Специя - Интер 2:1

Голы: Мальдини, 55, Нзола, 87 пен - Лукаку, 83 пен

Ожидаемые голы (xG): 1,06 - 4,02

Владение мячом: 31% - 69%

Удары: 4 - 27

Удары в створ: 2 - 7

Фолы: 11 - 8

Специя: Дронговски, Амьян, Николау, Кальдара, Ампаду, Висьневски, Бурабия, Журковски (Экдаль, 46), Агудело (Коваленко, 67), Шомуродов (Мальдини, 46), Нзола, Джаси (Феррер, 81).

Интер: Ханданович, Дармиан (Карбони, 80), Д`Амброзио (Думфрис, 66), Ачерби, Бастони, Гозенс (Димарко, 66), Мхитарян (Джеко, 66), Брозович, Барелла (Чалханоглу, 66), Лукаку, Мартинес.

Предупреждения: Джаси (6), Кальдара (12), Николау (71).