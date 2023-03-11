Кессье выступил с заявлением касаемо своего будущего в Барселоне

Хавбек Барселоны Франк Кессье заявил, что хочет остаться в клубе на долгие годы.

"Я бы сказал "да", потому что каждый игрок хочет играть, и когда ты это делаешь, ты чувствуешь себя очень счастливым, но когда ты играешь, ты должен отдавать все ради команды, с первой до последней минуты, и я пытаюсь это делать.

Когда ты слышишь свое имя в другой стране, это означает, что ты там все доказали. Вот почему я счастлив – многие команды хотели видеть меня, но я подписал четырехлетний контракт, я игрок Барселоны, я провожу всего первый сезон и вижу себя здесь на долгие годы.

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Остаться в Барселоне надолго? Я мог бы сказать "да", потому что Барселона – очень красивый город, я нахожусь в отличном клубе, у моих товарищей по команде и тренерского штаба очень хорошие отношения, и я хочу дать этой команде больше", – сказал Кессье в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, ивуариец перебрался в стан каталонцев прошлым летом в качестве свободного агента.