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Хавбек Барселоны попал в сферу интересов клубов АПЛ и Серии А

Кессье может уже зимой сменить команду.
Сегодня, 20:37
Франк Кессье / Getty Images
Франк Кессье / Getty Images

Полузащитник Барселоны Франк Кессье попал в сферу интересов клубов Серии А и АПЛ. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро.

Недавно агент 25-летнего ивуарийца встречался с директором каталонцев и обсуждал с ним возможную смену клуба. Две итальянских команды хотят арендовать игрока, а английский клуб готов и вовсе подписать Кессье на постоянной основе.

Клуб из АПЛ не называется, а из Серии А интерес к хавбеку проявляют Интер и Наполи. 

Напомним, футболист присоединился к Барселоне летом 2022 года в качестве свободного агента.

В текущем сезоне на счету Кессье 7 матчей в рамках Ла Лиги, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Барселона зимой вновь попытается подписать хавбека Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона франк кессье

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