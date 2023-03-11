Поттер: "Мудрик будет ставать все лучше и лучше"

Главный тренер Чесли прокомментировал победу своей команды, а также отдельно похвалил Михаила Мудрика.

Напомним, в рамках 27-го тура АПЛ Челси одолел Лестер, а украинский вингер отличился голевой передачей. Таким образом лондонский клуб получил важные три очка и оформил третью победу кряду.

"Позади хорошая неделя для нас. Три победы – над Лидсом, Дортмундом и сегодняшняя – много говорят о развитии команды. С Лестером была тяжелая игра, как это всегда бывает. Но в конце концов, думаю, мы заслужили победу", - считает Поттер.

Также английский специалист похвалил то, как обороняется его команда, и какое желание демонстрирует, идя вперед. А еще Поттер отдельно выделил игру Михаила Мудрика.

"Он будет становиться все лучше и лучше. Он молодой игрок, у которого не так много опыта, поэтому с каждой игрой он будет становиться лучше и лучше. Его отношение фантастическое", - сказал Поттер.