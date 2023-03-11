Шальке - Боруссия Дортмунд 2:2: обзор матча и результат игры 11.03.2023

В субботу, 11 марта, в рамках 24-го тура немецкой Бундеслиги состоялось Рурское дерби, в котором Шальке принимал на своем поле дортмундскую Боруссию.

Один из лидеров немецкого чемпионата в лице дортмундцев не сумел справиться с аутсайдером национального первенства, позволив тому дважды отыграться по ходу встречи и завершив поединок вничью 2:2.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом гостей после точного удара Шлоттербека, однако уже в начале второй половины встречи Бультер выровнял положение. На 60-й минуте Геррейру снова вывел "черно-желтых" вперед, но ближе к концу встречи Караман добыл ничью для гельзенкирхенцев.

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Боруссия после этой потери очков позволила Баварии единолично возглавить турнирную таблицу Бундеслиги. Дортмундцы с 50 очками идут вторыми и отстают от мюнхенцев на два балла. Шальке с 20 пунктами находится в зоне вылета, занимая 17-ю позицию.

Статистика матча Шальке - Боруссия Д 24-го тура чемпионата Германии

Шальке - Боруссия Д 2:2

Голы: Бультер, 50, Караман, 79 - Шлоттербек, 38, Геррейру, 60

Ожидаемые голы (xG): 1.68 - 2.05

Владение мячом: 38% - 62%

Удары: 10 - 20

Удары в створ: 5 - 8

Фолы: 16 - 8

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон – Геррейру, Джан, Беллингем – Мален (Рейна, 80), Аллер (Модест, 80), Байно-Гиттенс (Дауд, 68)

Шальке: Ферманн – Брюннер, Йосида, Йенц, Матричани – Айдын (Мор, 74), Крал, Краус (Баланта, 74) – Саласар (Караман, 68), Фрай (Теродде, 74), Бюльтер

Предупреждения: Брюннер, 55 – Джан, 90.