МЮ почтит память борца с Глейзерами на матче с Саутгемптоном

На матч с Саутгемптоном Манчестер Юнайтед выйдет с черными повзяками, таким образом клуб почтит память Иэна Стирлинга - независимого специалиста по связам с болельщиками.

Иэн занял эту должность в Manchester United Supporters Trust (MUST) еще в 2003 году и с тех пор неплохо прославился среди сотрудников и болельщиков клуба.

Иэн часто выступал на ТВ от имени всех болельщиков "дьяволов", а также в последние годы вел кампании против владельцев клуба Глейзеров.

"На протяжении многих лет Иэн играл жизненно важную роль в диалоге между болельщиками и клубом и был бесстрашным защитником интересов болельщиков.

Иэн был одним из основателей Консультативного совета болельщиков клуба и давним членом нашего Форума болельщиков", - говорится в офиициальном заявлении МЮ.

Напомним, что Глейзеры тем временем уже не так сильно жаждут продать клуб.