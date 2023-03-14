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Глава Ла Лиги хочет видеть в Реале Мбаппе

Тебас опять зазывает француза в Мадрид.
Сегодня, 20:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что хочет видеть форварда ПСЖ Килиана Мбаппе в мадридском Реале.

"В Мадриде должны принять решение. Я бы хотел видеть его в Ла Лиге.

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Единственная команда, которая может позволить себе его подписать – это Реал. Я бы хотел, чтобы он там играл, потому что он будет в нашей лиге", – сказал Тебас в интервью As.

Напомним, Мбаппе отказался летом 2021 года от перехода в Реал, подписав новый контракт с ПСЖ, что вызвало негодование у руководства мадридского клуба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе

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